Diyarbakır'da "kız kaçırma" dehşeti: 1'i polis 10 yaralı
Diyarbakır’da iki aile arasında ‘kız kaçırma’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i olaya müdahale etmeye çalışan polis olmak üzere 10 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokakta meydana geldi. İki aile arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile taraflardan V.B., E.B., M.B., S.B.ve Ş.B. ile diğer gruptaki M.T., A.T., S.T. ve A.T. yaralandı.