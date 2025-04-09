Diyarbakır'da "kız kaçırma" dehşeti: 1'i polis 10 yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında ‘kız kaçırma’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i olaya müdahale etmeye çalışan polis olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da "kız kaçırma" dehşeti: 1'i polis 10 yaralı - 1

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokakta meydana geldi. İki aile arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile taraflardan V.B., E.B., M.B., S.B.ve Ş.B. ile diğer gruptaki M.T., A.T., S.T. ve A.T. yaralandı.

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Diyarbakır'da "kız kaçırma" dehşeti: 1'i polis 10 yaralı - 2

Seken kurşunlar bazı çevrede park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti.

Diyarbakır'da "kız kaçırma" dehşeti: 1'i polis 10 yaralı - 3

Dehşet dolu anlarda silahla vurulduğu anlaşılan bir kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri gecenin karanlığında yankılandı.

Diyarbakır'da "kız kaçırma" dehşeti: 1'i polis 10 yaralı - 4

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da "kız kaçırma" dehşeti: 1'i polis 10 yaralı - 5

Polis memuru E.E. ile taraflardan S.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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