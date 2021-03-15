Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı

Edinilen bilgilere göre 34 DCR 250 plakalı otomobilin sürücüsü makas atarak ilerlerken, 34 DGS 888 plakalı otomobile daha sonra 34 JR 5773 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.