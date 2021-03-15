Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı

Diyarbakır’da makas atarak ilerleyen otomobil, seyir halindeki araçlara çarparak takla attı. Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

İHA 15.03.2021 - 00:01

Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 1
Diyarbakır'da makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücünün yol açtığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 2
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal kavşağında meydana geldi.
Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 3
Edinilen bilgilere göre 34 DCR 250 plakalı otomobilin sürücüsü makas atarak ilerlerken, 34 DGS 888 plakalı otomobile daha sonra 34 JR 5773 plakalı otomobile çarparak takla attı.
Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 4
Otomobil, çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan karşı şeritten gelen 21 NA 362 plakalı hafif ticari aracın üstüne düştü.
Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 5
Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 6
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 7
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.
Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 8
Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı - 9

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