Diyarbakır'da 'makas' kazası: 3'ü ağır 9 yaralı

Diyarbakır’da makas atarak ilerleyen otomobil, seyir halindeki araçlara çarparak takla attı. Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Abone ol
Paylaş
İHA 15.03.2021 - 00:01
Diyarbakır'da makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücünün yol açtığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 34 DCR 250 plakalı otomobilin sürücüsü makas atarak ilerlerken, 34 DGS 888 plakalı otomobile daha sonra 34 JR 5773 plakalı otomobile çarparak takla attı.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan karşı şeritten gelen 21 NA 362 plakalı hafif ticari aracın üstüne düştü.
Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.