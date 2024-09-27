Diyarbakır’da mezarlık sorunu: 20 günlük mezar yeri kaldı
Diyarbakır’daki üç mezarlık alanı doldu. Bağldar’daki Yeniköy Mezarlığı’nda isae yaklaşık 20 günlük yer kaldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, yaklaşık 40 yıldır vefat edenlerin Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildiğini belirterek, “Defin alanı olarak bu mezarlıkta 15-20 günlük yer kaldı.” dedi.
Nüfusu 2 milyona yaklaşan Diyarbakır’da, üç mezarlıkta doluluk nedeniyle defin yapılamıyor.Vefat edenler yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnediliyor.