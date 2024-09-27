Diyarbakır’da mezarlık sorunu: 20 günlük mezar yeri kaldı

2022’de 1 milyon 448 bin 232 lirası ödenen Sur ilçesindeki Bağıvar bölgesinde tahsis edilen 588 dönümlük alanın tapu işleminin bir an önce çözüme kavuşturulmasının beklendiğini belirten Saçaklı, şöyle devam etti:

“2022’de bu bölgenin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera Komisyonu ile konuşulup, ot bedeli olan 1 milyon 448 bin 232 TL, Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılmış. Daha sonra yapılan çalışmalarda bölgenin mezarlık alanı olması için bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup, Valilikle yapılan görüşmelerde de herhangi bir sakınca olmadığı söylenmiş.

Pandemi nedeniyle defin alanlarının tükendiği, bu nedenle toplum sağlığı açısından tahsis talebimizin ivedi olarak değerlendirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne yazdığımız yazı, bakanlığa iletildi. Bizim sıkıntımız, Yeniköy Mezarlığı’nın yetersiz olmasıdır.

Bağıvar bölgesindeki alanın tapusunu ivedi bir şekilde belediyeye devretmelerini ve bir an önce projemizi yapmak istiyoruz.”