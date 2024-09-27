Diyarbakır’da mezarlık sorunu: 20 günlük mezar yeri kaldı

Diyarbakır’daki üç mezarlık alanı doldu. Bağldar’daki Yeniköy Mezarlığı’nda isae yaklaşık 20 günlük yer kaldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, yaklaşık 40 yıldır vefat edenlerin Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildiğini belirterek, “Defin alanı olarak bu mezarlıkta 15-20 günlük yer kaldı.” dedi.

Diyarbakır’da mezarlık sorunu: 20 günlük mezar yeri kaldı - 1

Nüfusu 2 milyona yaklaşan Diyarbakır’da, üç mezarlıkta doluluk nedeniyle defin yapılamıyor.

Vefat edenler yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da mezarlık sorunu: 20 günlük mezar yeri kaldı - 2

Yeniköy Mezarlığı’nda yaklaşık 20 günlük yer kaldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, “Bizim yaptığımız istatistiklere göre günlük ölüm oranı 9-11 arasındadır. Tabii bu oluşacak afetlere göre değişkenlik gösterebilir. Böyle bir şey olursa ciddi anlamda sıkıntılar oluşacak.” dedi.

Yeniköy Mezarlığı’nda 15-20 günlük yer kaldığını söyleyen Saçaklı, “Alternatif olarak hemen yan tarafında olan ve belediyeye ait olan Park ve Bahçeler Dolum tesisinin 18 dönümünü ayırdık. Bu da bize 3 ay kazandıracak. Ama bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyoruz.” diye konuştu.
Diyarbakır’da mezarlık sorunu: 20 günlük mezar yeri kaldı - 3

2022’de 1 milyon 448 bin 232 lirası ödenen Sur ilçesindeki Bağıvar bölgesinde tahsis edilen 588 dönümlük alanın tapu işleminin bir an önce çözüme kavuşturulmasının beklendiğini belirten Saçaklı, şöyle devam etti:

“2022’de bu bölgenin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera Komisyonu ile konuşulup, ot bedeli olan 1 milyon 448 bin 232 TL, Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılmış. Daha sonra yapılan çalışmalarda bölgenin mezarlık alanı olması için bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup, Valilikle yapılan görüşmelerde de herhangi bir sakınca olmadığı söylenmiş.

Pandemi nedeniyle defin alanlarının tükendiği, bu nedenle toplum sağlığı açısından tahsis talebimizin ivedi olarak değerlendirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne yazdığımız yazı, bakanlığa iletildi. Bizim sıkıntımız, Yeniköy Mezarlığı’nın yetersiz olmasıdır.

Bağıvar bölgesindeki alanın tapusunu ivedi bir şekilde belediyeye devretmelerini ve bir an önce projemizi yapmak istiyoruz.”
Diyarbakır’da mezarlık sorunu: 20 günlük mezar yeri kaldı - 4

AİLE MEZARLIĞI TALEPLERİ KARŞILANAMIYOR

Alternatifsiz kalmak istemediklerini belirten Saçaklı, aile ve eş mezarlık taleplerini de karşılayamadıklarını söyledi.

Diyarbakır’da mezarlık sorunu: 20 günlük mezar yeri kaldı - 5
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