Diyarbakır'da Nevruz kutlaması

Diyarbakır'da, bir yıl aradan sonra Nevruz Bayramı kutlandı. Yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı etkinliğe vatandaşlar, HES kodu sorgulamasının ardından alana alındı. Kutlamalarda terör örgütünü simgeleyen paçavraların açıldığı da görüldü.

İHA 21.03.2021 - 14:48

Diyarbakır'da Nevruz kutlaması - 1
Corona virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılmayan Nevruz Bayramı kutlamaları, corona virüs risk haritasına göre düşük iller arasında bulunan Diyarbakır'da bu yıl yeniden kutlanmaya başlandı.
Diyarbakır'da Nevruz kutlaması - 2
Saat 10.00'da başlayan etkinlik için Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı etrafında yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi.
Diyarbakır'da Nevruz kutlaması - 3
Nevruz Bayramı etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Güvenlik güçleri, vatandaşları üst kontrolünden geçirdikten sonra HES sorgulaması yaparak alana girişlerine izin verdi.
Diyarbakır'da Nevruz kutlaması - 4
Corona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarına katılan vatandaşların, alana girdikten sonra tedbirleri hiçe saydığı görüldü. Sosyal mesafenin sıfıra indiği kutlamalarda vatandaşların çoğu maske takmadı.

Kutlamalarda terör örgütünü simgeleyen paçavraların açıldığı da görüldü.
Diyarbakır'da Nevruz kutlaması - 5
Diyarbakır'da Nevruz kutlaması - 6
Diyarbakır'da Nevruz kutlaması - 7
Diyarbakır'da Nevruz kutlaması - 8

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