Diyarbakır'da Off-Road Festivali

Haberler - ntv.com.tr 21.05.2022 - 15:39 | Son Güncelleme : 21.05.2022 - 15:40
Off-Road Festivali için Diyarbakır’a gelen ekipler, araçlarıyla şehir turu attı, gece Lice ilçesi kırsalında kamp yaptı.Gece ateş yakarak halay ve horon çeken macera tutkunları, gündüz de hünerlerini sergiledi. Festivale, İstanbul, Antalya, Sivas, Giresun ve Diyarbakır’dan 25 ekip katıldı.
Nizamettin Kaplan/NTV
Kadın ve erkek pilotlar, kendileri için yapılan parkurda, bir birinden güzel gösteriler sundu. Cotanak Off-Road Klübü basin Sözcüsü Oğuzhan Kır, Diyarbakır’a ilk kez geldiğini belirterek, “Keşke daha önce gelsdeydim. Bambaşka coğrafya. Çok güzel insanlar var. Misafirperverlik üst düzeyde. İki günden bu yana kenti geziyoruz. Gece kamp yaptık. Kardeşlik halayı, Horonu çektik. Herkesi Diyarbakır’I görmeye davet ediyorum. Daha önce gelmediğime pişmanım. Bundan sonra her yıl Diyarbakır’da bir etkinlik düzenlemeyi arzu ediyoruz”dedi.
Off-Road gösterileri, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Off-Road severler, festival katılan araçların önünde bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da, pilot Yasemin Toker’in kullandığı araçta, Co-Pilotluk yaptı. Vali Su, yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamına dikkat çekti.
Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyleyen Su, vatandaşların festival büyük ilgi gösterdiğini belirterek, farklı şehirlerden gelen Off-Road tutkunlarına teşekkür etti.
Vali Su, “Kentimiz doğa sporları, bu tür etkinlikler için uygun bir yer. İnşallah bundan sonra da benzer etkinlikler yapmaya devam edeceğiz”dedi.