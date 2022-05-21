Diyarbakır'da Off-Road Festivali

Kadın ve erkek pilotlar, kendileri için yapılan parkurda, bir birinden güzel gösteriler sundu. Cotanak Off-Road Klübü basin Sözcüsü Oğuzhan Kır, Diyarbakır’a ilk kez geldiğini belirterek, “Keşke daha önce gelsdeydim. Bambaşka coğrafya. Çok güzel insanlar var. Misafirperverlik üst düzeyde. İki günden bu yana kenti geziyoruz. Gece kamp yaptık. Kardeşlik halayı, Horonu çektik. Herkesi Diyarbakır’I görmeye davet ediyorum. Daha önce gelmediğime pişmanım. Bundan sonra her yıl Diyarbakır’da bir etkinlik düzenlemeyi arzu ediyoruz”dedi.