Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün"

"BENİM VE ANNEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Öte yandan İlayda'nın kız kardeşi M.A. ise şöyle konuştu:

"Adli Tıp Kurumu'na giderken babamın ailesi beni darbetti. Acımız yeniydi. Ben ablamın cenazesini bile göremedim.

Babamın ailesi hakkında da soruşturma açılsın. Babama soruşturma açılsın. Sesimizi duyun, o caniye müebbet verilsin.

Şu an benim ve annemin can güvenliği yok. Adam, ablamı öldürmeden sürekli, 'anneni ve kız kardeşlerini öldürürüz' diye tehdit ediyordu.

Şu an katil etrafta geziyor.

Biz evimize gidemiyoruz. Bizi evimizden ettiler. Zaten bir daha Diyarbakır'a gidemeyeceğiz."