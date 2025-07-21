Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün"

"BABASI TEHDİT EDEREK TEKRAR EVİNE GÖNDERDİ"

İlayda'nın 7 ay boyunca C.A. tarafından şiddet gördüğünü söyleyen annesi Hülya Alkaş, şunları öne sürdü:

"İlaydam katili ile 2024 yılı Ekim ayında tanıştı, kasım ayında da evlendi. Resmi nikah yapmadılar. Kızım beni arayıp, 'ben o evde şiddet görüyorum. Benim adıma bankaları patlatmak istiyorlar.

Bunlar silah kaçakçısı. Anne evlerinde, tavanlarında silah doludur. Bunların kokain tezgahları var. Anne lütfen gel, beni kurtar' dedi.

Ben de kızımı sivil polis arkadaşlarla gidip getirdim. 5 gün kadın sığınma evinde kaldık.

7 ay boyunca kızım o evde hapisteymiş gibi yaşadı.

Kızımı hiçbir şekilde dışarıya çıkarmamıştı. Kızımı kapıya ve pencereye bile çıkarmamışlar.

Kızım o evde kölelik hayatı, hizmetçilik hayatı yaşadı. Çünkü bunlar çete insanlar, mafya insanlar.

Kızım biz de kaldıktan sonra babası zorlayarak ve tehdit ederek tekrar evine geri gönderdi.

Kızım babasına, 'baba ne olur beni dinle, beni dinle' diyordu. Babası zaten kaynanasıyla iş birliği içindeydi ve sürekli telefonla konuşuyordu."