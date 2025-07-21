Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün"

Diyarbakır'da ayrıldığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın annesi Hülya Alkaş, kızının dayak yerken eşi M.A.'nın seyrettiğini ve "Öldürüyorsanız öldürün" dediğini iddia etti.

Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün" - 1

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 22 yaşındaki İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı 30 yaşındaki C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı.

İlayda Alkaş hastanede hayatını kaybetti, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün" - 2

"BABASI TEHDİT EDEREK TEKRAR EVİNE GÖNDERDİ"

İlayda'nın 7 ay boyunca C.A. tarafından şiddet gördüğünü söyleyen annesi Hülya Alkaş, şunları öne sürdü:

"İlaydam katili ile 2024 yılı Ekim ayında tanıştı, kasım ayında da evlendi. Resmi nikah yapmadılar. Kızım beni arayıp, 'ben o evde şiddet görüyorum. Benim adıma bankaları patlatmak istiyorlar.

Bunlar silah kaçakçısı. Anne evlerinde, tavanlarında silah doludur. Bunların kokain tezgahları var. Anne lütfen gel, beni kurtar' dedi.

Ben de kızımı sivil polis arkadaşlarla gidip getirdim. 5 gün kadın sığınma evinde kaldık.

7 ay boyunca kızım o evde hapisteymiş gibi yaşadı.

Kızımı hiçbir şekilde dışarıya çıkarmamıştı. Kızımı kapıya ve pencereye bile çıkarmamışlar.
Kızım o evde kölelik hayatı, hizmetçilik hayatı yaşadı. Çünkü bunlar çete insanlar, mafya insanlar.

Kızım biz de kaldıktan sonra babası zorlayarak ve tehdit ederek tekrar evine geri gönderdi.

Kızım babasına, 'baba ne olur beni dinle, beni dinle' diyordu. Babası zaten kaynanasıyla iş birliği içindeydi ve sürekli telefonla konuşuyordu."

Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün" - 3

"ÖLDÜRÜYORSANIZ ÖLDÜRÜN"

Kızının ölümünden eşi M.A.'nın da sorumlu olduğunu söyleyen anne Hülya Akkaş, şu iddilarda bulundu:

"Mayıs ayında gece saat 01.00 civarıydı. Kapım çalındı. Bir baktım İlayda ve babası. İlayda'nın gözü mosmor, yüzü şiş içindeydi. Ne olduğunu sorunca babası, İlayda'nın kendi kendini dövdüğünü söyledi.

Ben de 'kendini nasıl döver, öyle bir şey nasıl olur' dedim. Eşim çıkınca, kızım bana kaynanasının şekerliği kafasında kırdığını, görümcesi ve eşinin öldüresiye tekme tokatla dövdüğünü söyledi.
İlayda, o esnada babasının orada olduğunu ve 4'üncü kattan atlamaya çalıştığını, babasından kendisini kurtarmasını istediğini söylemiş.

Fakat babası, kızıma 'kendini aşağı at' demiş. Babası onu dövdükleri zaman bile 'ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum.

Öldürüyorsanız öldürün' demiş. Kızımın ölümünden babası da sorumludur. "

Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün" - 4

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLARDI"

"Kızım bana kendisini kurtarmamı, bu şehirden gitmek istediğini söyledi." diyen anne Akkaş, "Taksiyle Batman'a gittik. Batman'dan uçakla İzmir'e gittik. İzmir'de 20 gün kaldık. 20 gün kaldıktan sonra kızım dedi ki 'Anne Antalya'ya gidelim.' Antalya'da da kaldık. Bunlar sürekli İlayda'yı arayıp, ölümle tehdit ediyorlardı." dedi.

Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün" - 5

"BENİM VE ANNEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Öte yandan İlayda'nın kız kardeşi M.A. ise şöyle konuştu:

"Adli Tıp Kurumu'na giderken babamın ailesi beni darbetti. Acımız yeniydi. Ben ablamın cenazesini bile göremedim.

Babamın ailesi hakkında da soruşturma açılsın. Babama soruşturma açılsın. Sesimizi duyun, o caniye müebbet verilsin.

Şu an benim ve annemin can güvenliği yok. Adam, ablamı öldürmeden sürekli, 'anneni ve kız kardeşlerini öldürürüz' diye tehdit ediyordu.
Şu an katil etrafta geziyor.

Biz evimize gidemiyoruz. Bizi evimizden ettiler. Zaten bir daha Diyarbakır'a gidemeyeceğiz."

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