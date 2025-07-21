Diyarbakır'da öldürülen İlayda’nın babası dayak yerken seyretmiş: "Öldürüyorsanız öldürün"
Diyarbakır'da ayrıldığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın annesi Hülya Alkaş, kızının dayak yerken eşi M.A.'nın seyrettiğini ve "Öldürüyorsanız öldürün" dediğini iddia etti.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 22 yaşındaki İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı 30 yaşındaki C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.
Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı.
İlayda Alkaş hastanede hayatını kaybetti, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.