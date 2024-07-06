Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı

Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nda seyir halindeki otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 6 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2’si yaşamını yitirdi. Jandarmanın saldırıya ilişkin çalışması sürüyor.

Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı - 1

Diyarbakır’da bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 6 kişiden 2’si hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nun 28’inci kilometresinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı - 2

Seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın, toplam 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı - 4

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı - 5

Akyol ve Fahrioğlu’nun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Tedavileri süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı - 6
Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı - 7
Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı - 8
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