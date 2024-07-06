Diyarbakır’da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 6 yaralıdan 2’si kurtarılamadı
Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nda seyir halindeki otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 6 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2’si yaşamını yitirdi. Jandarmanın saldırıya ilişkin çalışması sürüyor.
Diyarbakır’da bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 6 kişiden 2’si hastanede yaşamını yitirdi.Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nun 28’inci kilometresinde meydana geldi.