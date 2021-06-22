Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu

Diyarbakır'da karpuz içindeki çocuk heykeli tepki çekmiş ve bir süre önce kaldırılmıştı. Bu kez karpuz ve sur maketi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Maketler, kavşakta kurulan yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.

DHA 22.06.2021 - 16:54

Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu - 1
Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu.
Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu - 2
Söz konusu figürler gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti.
Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu - 3
Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.
Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu - 4
Karpuz ve sur maketleri bugün, Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.
Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu - 5
Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu - 6
Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu - 7

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