Diyarbakır'da tartışılan maketlerin yeni yeri belli oldu
Diyarbakır'da karpuz içindeki çocuk heykeli tepki çekmiş ve bir süre önce kaldırılmıştı. Bu kez karpuz ve sur maketi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Maketler, kavşakta kurulan yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.
Abone ol
Paylaş
DHA 22.06.2021 - 16:54
Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu.
Söz konusu figürler gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti.
Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.
Karpuz ve sur maketleri bugün, Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.