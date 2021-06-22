Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda

Diyarbakır'da geçen ay gündeme gelen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykellerine iki yeni figür daha eklendi. Sosyal medyada da tartışmalara neden olan dev karpuz ve sur maketi, yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.

DHA 22.06.2021 - 13:33

Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda - 1
Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu.
Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda - 2
Söz konusu figürler gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti.
Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda - 3
Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.
Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda - 4
Karpuz ve sur maketleri bugün, Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.
Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda - 5
Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda - 6
Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda - 7
Diyarbakır'da tartışılan yeni maketler baz istasyonunda - 8

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