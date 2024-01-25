Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara içindeki malzemelerle imha edildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 1

İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan operasyonu düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 2

Bölgede yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 3

Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 şarjör, 1 namlu, 30 fişek, 1 el dürbünü, 3 hücum yeleği, 1 termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, 1 araç kumandası, 6 kilo amonyum nitrat, 30 kilo gübre ve 1 jeneratör motoru ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 4

Sığınaklar, içerisinde bulunan yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 5

Delil niteliğinde olan malzemeler ise muhafaza altına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 6
Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 7
Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 8
Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi - 9
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