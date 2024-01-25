Diyarbakır'da terör operasyonu: 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan operasyonu düzenlendi.