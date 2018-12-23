Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri 7 odalı 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda silah ve mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak ortaya çıkarıldı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice, Kulp, Silvan ilçelerinde 19 Aralık'tan itibaren güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan operasyon gece tamamlandı.
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Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 200 metrekare genişliğinde 7 odalı olmak üzere 3 sığınak tespit edildi.
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Sığınaklarda 2 uzun namlulu tüfek, el yapımı patlayıcı düzeneği, 60 mm havan mühimmatı, 46 kilogram amonyum nitrat, 37 büyük tüp, 5 küçük tüp, 4 pil bloğu, 166 pil, akü, güneş paneli, ampermetre, lazer mesafe ölçer, gizlenme ağı, 6 terörist kıyafeti, 30 metre kablo ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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