Diyarbakır'da uçak seferlerine yine sis engeli

Diyarbakır'da 5 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor. Hava şartları nedeniyle İstanbul ve İzmir uçak seferleri yine iptal edildi.

Diyarbakır'da uçak seferlerine yine sis engeli - 1

Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 5’inci gününe girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da uçak seferlerine yine sis engeli - 2

Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Diyarbakır'da uçak seferlerine yine sis engeli - 3

Sürücüler, araçları ile hızlarını düşürerek ilerledi. Sabah yapılacak İstanbul ve İzmir uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır'da uçak seferlerine yine sis engeli - 4

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu ve yer yer karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinin kar yağışlı olacağı tahmin edildiği, bölgede yer yer sis ve pus beklendiği belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER