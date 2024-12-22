Diyarbakır'da uçak seferlerine yine sis engeli

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu ve yer yer karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinin kar yağışlı olacağı tahmin edildiği, bölgede yer yer sis ve pus beklendiği belirtildi.