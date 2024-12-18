Diyarbakır’da uçuşlara sis rötarı

Diyarbakır’da etkili olan sis nedeniyle kentte görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

Diyarbakır’da uçuşlara sis rötarı - 1

Diyarbakır’da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da uçuşlara sis rötarı - 2

Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.

Diyarbakır’da uçuşlara sis rötarı - 3

Diyarbakır Havalimanı’nda da bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da uçuşlara sis rötarı - 4

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER