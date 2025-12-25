Diyarbakır'da vahşet. Genç kadının cesedi çöp poşetinin içinde bulundu
25.12.2025 19:59
DHA
Diyarbakır'da boş bir dairede çöp poşetinin içinde 18 yaşındaki kadının cesedi bulundu.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulundu.
Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.
Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
EŞİ DÜN KAYIP İHBARINDA BULUNDU
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.