Diyarbakır'da vahşice öldürülen baba oğul yan yana defnedildi
Diyarbakır'da alacak meselesi nedeniyle silahla öldürülüp, kamyonette yakılan baba Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Diyarbakır'da tabancayla öldürülüp, kamyonette yakılan baba Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed'in (15) cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün hava yoluyla Diyarbakır'a götürüldü. Ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, akşam saatlerinde kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde kılınan namazın mahalle mezarlığındaki aile kabristanına yan yana defnedildi.