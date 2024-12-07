Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal

Diyarbakır Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal - 1

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal - 2

Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi.

Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal - 3

Öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edilirken, bazı uçuşlar da gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal - 4
Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal - 5
Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal - 6
Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal - 7
Diyarbakır'da yoğun sis: Bazı uçak seferleri iptal - 8
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