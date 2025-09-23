Diyarbakır'daki kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı

"BAKANLIK OLARAK DAVA SÜRECİNE MÜDAHİL OLDUK"

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kreş hakkında inceleme başlatıldığı bildirilirken "Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiştir." denildi.

Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenlerin kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alındığının dile getirildiği açıklamada, "Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.