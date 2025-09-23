Diyarbakır'daki kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Diyarbakır'da özel bir kreşte çocuklara kötü muamele yapıldığı iddiası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İddialara ilişkin inceleme başlatıldı ve ilgili öğretmenler görevden alındı.
Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören çocukların şiddete maruz kaldığı iddia edildi.
Çocukların davranışlarında değişiklik fark eden aileler, onlara sorular yöneltti. Aldıkları cevapların ardından öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı.