Diyarbakır'daki vahşette sır perdesi aralanıyor! Ayrıntılar ortaya çıktı

"ORTAĞI 2 KERE ARADI"
Remzi Sati’nin eşi Filiz Sati (45), olay akşamı 21.15’te evde olduklarını belirterek, “Odada oturmuştu, telefonu çaldı. Arayan ortağı Ali Mert’ti. Eşim, ‘Efendim Ali ne diyorsun.’ Ali dedi, ‘Bizim bir camışımız (manda) kaçmış, Remzi sen bir gelsen bize yardım etsen’ dedi. Sonra eşim, ‘Tamam Ali sen yakala beni ara’ dedi ve kapattı. 2-3 dakika geçtikten sonra yine aradı. Ali eşime ‘Biz yakaladık, Köprübaşı Mahallesi’ndeyiz, gel’ dedi. Eşim ‘Tamam ben geliyorum’ dedi. Yatsı namazını kıldıktan sonra oğlunu çağırdı. ‘Muhammed hadi gidelim’ dedi. Oğlum, ‘Baba, biz nereye gideceğiz’ dedi. Eşim de ‘Ortağım Ali Mert’in yanına, onun köyüne gidiyoruz. Onun bir camışı kaçmış, yakalamışlar gideceğiz. Eğer satarsa alırız, satmazsa evlerine götürüp geleceğiz’ dedi. 2 defa o adam onu aradı. Gitti, o gece bir daha artık aramadık eşimi. Sabahleyin aradık, ulaşamadık. Ondan sonra ben aile üyelerimize herkese söyledim. Gittiler ve böyle bir şey gördüler. Eşimin kimseyle alacak verecek meselesi yoktu. Milletten alacağı vardı ancak kimseye vereceği bir borcu yoktu. Her kim yaptıysa Allah belasını versin. Kim yaptıysa tez zamanda eşimden önce yerin altına girsin. Allah onun belasını versin” dedi.