Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında yaşamını yitirenler arasında yer alan İsmail Yardımcı’nın oğlu Yasin Yardımcı’yla birlikte alevlerin ortasında kaldığı, oğluna “Beni bırak, kendini kurtar.” dedikten sonra yaşamını yitirdiği bildirildi. Amcasının son anlarını anlatan Ömer Yardımcı, “Oğlu kaçarken, amcam da alevler içinde düşmüş ve yanarak can vermiş.” ifadelerini kullandı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı.2 kişinin ise tedavisi sürüyor.