Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında yaşamını yitirenler arasında yer alan İsmail Yardımcı’nın oğlu Yasin Yardımcı’yla birlikte alevlerin ortasında kaldığı, oğluna “Beni bırak, kendini kurtar.” dedikten sonra yaşamını yitirdiği bildirildi. Amcasının son anlarını anlatan Ömer Yardımcı, “Oğlu kaçarken, amcam da alevler içinde düşmüş ve yanarak can vermiş.” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi - 1

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı.

2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi - 2

Yangında, Diyarbakır’da; Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı.

Köksalan Mahallesi’nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu’na (ESK) kesime gönderildi.

190 hayvan ise yerinde tedavi edildi.

Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi - 3

Mardin’de de, Mazıdağı ilçesinin Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları yandı.

Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi - 4

Kırsal Köksalan Mahallesi’nde yaşamını yitiren İsmail Yardımcı, kırsal Yazçiçeği Mahallesi’nde defnedilirken, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan oğlu Yasin Yardımcı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi - 5

İsmail Yardımcı’nın yeğeni Ömer Yardımcı, amcasının Köksalan’daki yangını söndürmek için en büyük oğluyla yardıma gittiğini belirterek, “Amcam arkasında 4 yetim bıraktı, söyleyecek başka bir şeyim yok. İsmail amcam, 48 yaşındaydı ve çiftçilik yapıyordu, başka bir iş yapmıyordu. Amcam, Köksalan’da çıkan yangına yardım amaçlı gitmişti, maalesef bizim köyden 3 can gitti. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Amcam yanarken, büyük oğlu Yasin onun yanındaydı. İkisi de yangından kaçarken, artık dayanma gücü kalmadığı için oğlu onu çekmeye çalışmış, fakat oğluna ‘Sen beni bırak, kendini kurtar’ demiş.” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi - 6

Ömer Yardımcı, “Oğlu kaçarken, amcam alevler içinde düşmüş ve yanarak can vermiş.” diye konuştu.

Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi - 7
Diyarbakır’daki yangında bir babanın son anları: “Sen beni bırak, kendini kurtar” dedi, alevlerin içine düşüp can verdi - 8
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