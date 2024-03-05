Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen ambulanslardan birinin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, ateşe verilen tarladan çıkan dumanların arasından ilerleyen ambulanstaki sağlık ekibine, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüpheliler, yaralıların olduğu yerleri tarif ediyor.
Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 15 Haziran 2023 günü sabah saatlerinde, Bismil ilçesine bağlı kırsal Serçeler Mahallesi’nde meydana geldi.
Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç yaşamlarını yitirdi, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.