Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen ambulanslardan birinin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, ateşe verilen tarladan çıkan dumanların arasından ilerleyen ambulanstaki sağlık ekibine, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüpheliler, yaralıların olduğu yerleri tarif ediyor.

Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 1

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 15 Haziran 2023 günü sabah saatlerinde, Bismil ilçesine bağlı kırsal Serçeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç yaşamlarını yitirdi, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.

Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 2

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 31 sanıktan 26’sı hakkında tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 338'er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 3

DEHŞET ANLARININ YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

9 kişinin öldüğü kavgadan aylar sonra, dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 4

Görüntülerde ateşe verilen tarlalardan çıkan dumanların arasından ilerleyen ambulanstaki sağlık ekibine, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüpheliler, yaralıların olduğu yerleri tarif ediyor.

Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 5

Görüntülerde ayrıca tarla içerisinde bulunan otomobilden inen 2 kişi de gözüküyor.

Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 6

GÖRÜNTÜLER İNCELEME LATINA ALINDI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan görüntü incelemesinde, ellerinde uzun namlulu silah olan kişilerden Mehmet Faris Taş, Fahrettin Taş ve Ahmet Taş tespit edildi.

Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 7

Bu 3 şüpheli ile birlikte 11’i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüphelinin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam ediliyor.

Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 8
Diyarbakır’daki arazi katliamından aylar sonra yeni görüntüler: Ellerinde silahlarla yaralıların yerini gösterdiler - 9
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