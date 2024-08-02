Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi
Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonrası kaçan 6 şüpheli, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Devam eden olaylarda husumetliler, bir evi ateşe verdi. Mahallede güvenlik önlemleri alındı.
Diyarbakır’da olaylı bir gece yaşandı.
Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.Husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.