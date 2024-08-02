Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi

Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonrası kaçan 6 şüpheli, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Devam eden olaylarda husumetliler, bir evi ateşe verdi. Mahallede güvenlik önlemleri alındı.

Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi - 1

Diyarbakır’da olaylı bir gece yaşandı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.

Husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi - 2

Olayda A.K, tabancadan ateşlenen kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Taraflardan N.K, M.K, C.K, A.K. ve Ö.K, yanlarına yaralı A.K’yı da alarak, 34 TH 0612 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.
Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi - 3

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, takip ettiği hafif ticari aracı Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi’nde durdurdu.
Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi - 4

Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı olan A.K, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi - 5

Hafif ticari araç ise çekiciyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi - 6

EVİ ATEŞE VERDİLER

Olayın ardından Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde devam eden gerginlikte, husumetli ailelerden biri, karşı taraftakilerden birine ait evi ateşe verdi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi - 7

Güvenlik güçleri, husumetli aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Diyarbakır’da olaylı gece: Husumetli aileler birbirine girdi, bir ev ateşe verildi - 8

Polis ekipleri, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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