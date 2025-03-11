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Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1970'li yıllarda ses stüdyosu işleten babasından mesleği devraldıktan sonra kasetçi dükkanı açan Muhittin Akbey, yıllardır sattığı kasetlerle müzik tutkunlarına hizmet veriyor.

Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor - 1

Tarihi Sur ilçesinde 1970'li yıllarda ses stüdyosu işleten babasından mesleği devralan 48 yaşındaki Akbey'in, ağabeyi ile birlikte açtığı ve şu an yalnız yürüttüğü kasetçi dükkanı meraklılarının uğrak yeri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor - 2

Akbey "Bir kasetin 40 yıl hatırı var." diyerek yıllardır oluşturduğu 40 bin kasetlik arşivini, 20 metrekarelik iş yerinde taliplerine sunuyor.

Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor - 3

Duvarları her biri dönemine damga vuran sanatçıların kasetleri ve afişleriyle süslü kasetçi dükkanından yükselen orijinal kayıt sesler, adeta insana zamanda yolculuk yaptırıyor.

Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor - 4

Akbey, babasının 1980'li yıllara kadar makara ve plak kaydı yaptığını anımsatarak, dönemin teknolojisiyle birlikte çalışmalarını kaset işine dönüştürdüklerini söyledi.

Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor - 5

1980 ve 1990'lı yıllarda kasetin çok değerli olduğunu kaydeden Akbey, şöyle konuştu:

"Nasıl diyorlar ki 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var.' bir kasetin de öyle değeri vardı. Sevgilisinden ayrılanlar, gurbetçiler, askerde olanlar annelerine, sevdiklerine seslerini kayıt ediyordu. Orijinal sesleriyle kasete anons ediyorlardı. Askerde olanlara, çocuklarının ses kaydı gönderiliyordu. Onlar mutlu oluyordu biz de mutlu oluyorduk."

Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor - 6

Muhittin Akbey, "Bu büyük hazinemi kızıma bırakıyorum. İnşallah kızım da arkamda bu bayrağı götürür ve kıymetini bilir. Hepsi milli servetimiz." diye konuştu.

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