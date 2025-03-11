Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor

1980 ve 1990'lı yıllarda kasetin çok değerli olduğunu kaydeden Akbey, şöyle konuştu:



"Nasıl diyorlar ki 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var.' bir kasetin de öyle değeri vardı. Sevgilisinden ayrılanlar, gurbetçiler, askerde olanlar annelerine, sevdiklerine seslerini kayıt ediyordu. Orijinal sesleriyle kasete anons ediyorlardı. Askerde olanlara, çocuklarının ses kaydı gönderiliyordu. Onlar mutlu oluyordu biz de mutlu oluyorduk."