Diyarbakır'ın yarım asırlık kasetçisi! 20 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyor
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1970'li yıllarda ses stüdyosu işleten babasından mesleği devraldıktan sonra kasetçi dükkanı açan Muhittin Akbey, yıllardır sattığı kasetlerle müzik tutkunlarına hizmet veriyor.
Tarihi Sur ilçesinde 1970'li yıllarda ses stüdyosu işleten babasından mesleği devralan 48 yaşındaki Akbey'in, ağabeyi ile birlikte açtığı ve şu an yalnız yürüttüğü kasetçi dükkanı meraklılarının uğrak yeri.