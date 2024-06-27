“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu

Sosyal medyada “Diyarbakırlı Ramazan Hoca” adıyla tanınan Ramazan Pişkin’in öldürülmesine ilişkin davada yargılama başladı. Savcı, ilk duruşmada mütalaasını açıklayarak katil zanlısı Erkan Baykut hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Davada savunma yapan Baykut, cinayeti uyuşturucu madde etkisi altında işlediğini savundu.

“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu - 1

“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” adıyla tanınan Ramazan Pişkin’in İstanbul’da öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Baykut getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu - 2

Taraf avukatları ve Ramazan Pişkin’in kardeşi Mehmet Pişkin’de duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Erkan Baykut, ortaokul mezunu olduğunu ve inşaatta babasının yanında çalıştığını belirtti.

Duruşmada savunma yapan Baykut, “Maddenin etkisindeydim. Saboor Muradı isimli kişiyi Ramazan Pişkin zannettim. Olayı cinsel istismara uğramış bir insan psikolojisi altında gerçekleştirdim. Daha öncede Ramazan Pişkin’i tanımıyordum. Olay esnasında içeri girince kendisine taş attım. Oda kendisini savunmaya kalkışınca korkudan kendimi bıçakla savundum.” dedi.
“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu - 3

Olaydan önce psikolojik tedavi görmediğini anlatan Baykut, “Annem babam ayrıdır bende sokakta kalıyordum ama bazen annemle birlikte bazen de babamın dükkanında kalırdım. Ben daha önce Ramazan Pişkin’i sosyal medyada görmüştüm. 2017 yılından itibaren uyuşturucu kullanıyordum sürekli. Herhangi bir dini kuruma mensup değilim. Bazen dinimi geliştirmek için televizyondan dini şeyler izliyordum. Biri beni bu olay için yönlendirmedi.” ifadelerini kullandı.

“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu - 4

“SANIKTAN VE AZMETTİRENDEN ŞİKAYETÇİYİM”

Ramazan Pişkin’in kardeşi şikayetçi Mehmet Pişkin, “Olayın yaşandığı gün ben Diyarbakır’daydım. Sanıktan ve azmettirenlerden şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim kardeşimin kimseyle husumeti yoktu. Namaz kılarken rükuda 3-4 dakika dururdu. Kardeşimin namaz sırasında rükuda öldürülmüştür. Kardeşim planlı bir şekilde bıçakla katledilmiştir.” diye konuştu.

“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu - 5

SAVCI SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanığın Ramazan Pişkin’e ait sosyal medyada yayınlanan videoları izlediği, olay tarihinden birkaç gün öncede maktulün işyerine gelerek keşif yaptığı anlatıldı.

Olayı tek vuruşta öldürme kabiliyetine sahip bıçak ile maktulün işyerine gelerek Ramazan Pişkin’i tek başına gördüğü sırada bıçakla darbeleriyle öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini ifade edildi.

Savcı sanık Erkan Baykut’un tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Sanık Baykut, mütalaaya karşı savunmasında, “Tasarlayarak adam öldürmedim. Çelişki ifade vermedim.” dedi.
“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu - 6

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti sanık Erkan Baykut’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
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