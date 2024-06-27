“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu
Sosyal medyada “Diyarbakırlı Ramazan Hoca” adıyla tanınan Ramazan Pişkin’in öldürülmesine ilişkin davada yargılama başladı. Savcı, ilk duruşmada mütalaasını açıklayarak katil zanlısı Erkan Baykut hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Davada savunma yapan Baykut, cinayeti uyuşturucu madde etkisi altında işlediğini savundu.
“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” adıyla tanınan Ramazan Pişkin’in İstanbul’da öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü.İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Baykut getirildi.