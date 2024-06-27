“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” cinayetinde istenen ceza belli oldu

Olaydan önce psikolojik tedavi görmediğini anlatan Baykut, “Annem babam ayrıdır bende sokakta kalıyordum ama bazen annemle birlikte bazen de babamın dükkanında kalırdım. Ben daha önce Ramazan Pişkin’i sosyal medyada görmüştüm. 2017 yılından itibaren uyuşturucu kullanıyordum sürekli. Herhangi bir dini kuruma mensup değilim. Bazen dinimi geliştirmek için televizyondan dini şeyler izliyordum. Biri beni bu olay için yönlendirmedi.” ifadelerini kullandı.