Dizi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
Adana'da dizi oyuncusu Deniz Bezek, otomobiliyle hemzemin geçitten geçerken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun arkadaşları geçitteki görevlinin bariyeri zamanında kapatmadığını iddia etti.
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1Dizi oyuncusu Deniz Bezek, hemzemin geçitten geçerken kaza yaptı.
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Aracına lokomotif çarpan 26 yaşındaki oyuncu kurtarılamadı. Kazada ihmal iddiası araştırılıyor.
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3Adana'da çekilen ve internette yayınlanan "Sıfır Bir" dizisinin Mahir'i Deniz Bezek, Seyhan ilçesindeki hemzemin geçitten geçmek istedi.
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Bariyer açık olduğu için oyuncu aracıyla raylara yöneldi. Ancak o sırada gelen lokomotif araca çarptı.
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26 yaşındaki oyuncu olay yerinde hayatını kaybetti.
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Dizinin başrol oyunculardından Deniz Bezek'in ailesi acı haberle yıkıldı.
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7Bezek'in arkadaşlarının iddiasına göre, kaza geçitteki görevlinin ihmali sonucu meydana geldi.
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8Kazayla ilgili gözaltına alınan hemzemin geçit görevlisinin sorgusu sürüyor. Görevlinin kaza sırasında tuvalete gittiğini söylediği öğrenildi.
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