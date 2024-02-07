Diziden kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Elon Musk tüm masrafları üstlenecek
The Mandalorian'da Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano, 2021 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşım yüzünden dizinden çıkarılmıştı. Oyuncu, dizinin yapımcı şirketlerine dava açtı.
PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN DİZİDEN KOVULDU
ABD’de Disney’in dijital platformunda yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazanan The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano 2021 yılında kadrodan çıkarılmıştı.
Carano, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ABD’de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetmişti.