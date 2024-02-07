Diziden kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Elon Musk tüm masrafları üstlenecek

The Mandalorian'da Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano, 2021 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşım yüzünden dizinden çıkarılmıştı. Oyuncu, dizinin yapımcı şirketlerine dava açtı.

Diziden kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Elon Musk tüm masrafları üstlenecek - 1

PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN DİZİDEN KOVULDU

ABD’de Disney’in dijital platformunda yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazanan The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano 2021 yılında kadrodan çıkarılmıştı.

Carano, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ABD’de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetmişti.

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Diziden kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Elon Musk tüm masrafları üstlenecek - 2

AYNI GÜN DİZİDEN KOVULDU

Dizinin yapım şirketi Lucasfilm paylaşımların yapıldığı aynı gün konuya ilişkin “Gina Carano’nun Lucasfilm’le herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Diziden kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Elon Musk tüm masrafları üstlenecek - 3

OYUNCU DAVA AÇTI

Oyunculuk kariyerinden önce MMA dövüşçüsü olan Carano Disney'e ve Lucasfilm'e dava açtı. Oyuncu haksız yere diziden çıkarıldığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı için şirketlere dava açtı.

Lucasfilm'in oyuncuyu yeniden diziye dahil etmesi ve şirketin 75 bin dolar ceza ödemesi gündeme gelebilir.

Diziden kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Elon Musk tüm masrafları üstlenecek - 4

ELON MUSK ARKASINDA

X'in sahibi Elon Musk ise davanın masraflarını üstlendi. Musk, X platformunda ayrımcılığa uğrayan herkesin yanında olacağını ve tüm harcamalarını karşılayacağına dair söz vermişti.

Diziden kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Elon Musk tüm masrafları üstlenecek - 5

Ancak, Carano'nun paylaşımlarının aslen Instagram hikayelerinde yayınlanmış olması kafa karıştırdı.

 X'in operasyon lideri Joe Benarroch, X'in "ifade özgürlüğüne olan" hassasiyetini yineleyerek oyuncunun yanında olacaklarına dair açıklama da yaptı.

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