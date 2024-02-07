Diziden kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Elon Musk tüm masrafları üstlenecek

OYUNCU DAVA AÇTI

Oyunculuk kariyerinden önce MMA dövüşçüsü olan Carano Disney'e ve Lucasfilm'e dava açtı. Oyuncu haksız yere diziden çıkarıldığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı için şirketlere dava açtı.

Lucasfilm'in oyuncuyu yeniden diziye dahil etmesi ve şirketin 75 bin dolar ceza ödemesi gündeme gelebilir.