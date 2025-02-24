DJ Tuna Atlas’tan acı haber
Bursa’da devrilen motosikletle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Selimoğlu’nun mekanlarda “Tuna Atlas” mahlasıyla DJ olarak sahne aldığı öğrenildi.
Bursa’da motosiklet kazası 21 yaşındaki Tuna Selimoğlu’nu yaşamdan kopardı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Mudanya Caddesi’nde meydana geldi.
41 APC 327 plakalı motosikletiyle Ankara Yolu istikametinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.