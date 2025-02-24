DJ Tuna Atlas’tan acı haber

Bursa’da devrilen motosikletle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Selimoğlu’nun mekanlarda “Tuna Atlas” mahlasıyla DJ olarak sahne aldığı öğrenildi.

DJ Tuna Atlas’tan acı haber - 1

Bursa’da motosiklet kazası 21 yaşındaki Tuna Selimoğlu’nu yaşamdan kopardı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Mudanya Caddesi’nde meydana geldi.

41 APC 327 plakalı motosikletiyle Ankara Yolu istikametinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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DJ Tuna Atlas’tan acı haber - 2

Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Selimoğlu araçtan fırlayarak bariyerlere çarptı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Selimoğlu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

DJ Tuna Atlas’tan acı haber - 3

Eğlence mekanlarında “Tuna Atlas” ismiyle DJ olarak sahne alan Selimoğlu’nun 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

DJ Tuna Atlas’tan acı haber - 4

Selimoğlu’nun, kazadan önce bir eğlence mekanında sahne aldığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

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