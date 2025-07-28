DMM'den, "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" bülteni
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman yangınlarına dair çeşitli iddiaların ele alındığı bir rapor hazırladı. Raporda, iddialara bilimsel, teknik ve hukuki dayanaklarla yanıtlar verildi.
Son dönemde Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına dair çeşitli yanlış bilgilerin dolaşıma girmesi üzerine hazırlanan bültende, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla öne çıkan iddialara karşı bilimsel, teknik ve hukuki dayanaklar yer alıyor.