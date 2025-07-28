DMM'den, "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" bülteni

"UÇAK YOK, YANGINLARI MÜDAHALE EDİLMİYOR" İDDİASI

"Uçak yok, kapasite kısıtlı, yangınlara müdahale edilmiyor" iddiasının tümüyle asılsız olduğu belirtilen bültende, Türkiye'nin, 2021'den itibaren orman yangınlarıyla mücadele altyapısını köklü biçimde güçlendirdiği, 2025 itibarıyla 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın kara aracı ve 25 bini aşkın personelle yangınla mücadelede Avrupa'nın en hazırlıklı ülkelerinden biri olduğu vurgulandı.

Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydedildiği anımsatılan bültende, "2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitesi, 2025 itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükselmiştir. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülke Türkiye olmuştur. 14 İHA ve 184’ü akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra, yapay zeka tabanlı sistemlerimizle artık yangın tespit süresi 2 dakikaya kadar inmiştir." ifadelerine yer verildi.