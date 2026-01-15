DNA testi ele verdi! Hatice öğretmenin erkek arkadaşı tutuklandı

Şüpheli Beytullah Ö. emniyetteki ifadesinde, Biçmek'le yaklaşık bir buçuk sene önce tanıştıklarını, olay günü saat 22.00 sıralarında eve beraber geldiklerini, alkol aldıklarını, maktulün eski eşinin intihar ettiğini ve bu durumun psikolojisini bozduğunu anlattı.

Aralarında herhangi bir tartışma olmadığını ileri süren Beytullah Ö, sabah saatlerinde evden ayrıldığını, daha sonra ev sahibinin aramasıyla konuyu öğrendiğini savundu.

Beytullah Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.