DNA testi ele verdi! Hatice öğretmenin erkek arkadaşı tutuklandı
15.01.2026 13:08
AA, İHA
İstanbul'da Hatice Biçmek isimli öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturmada Beytullah Ö. isimli kişi tutuklandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Beytullah Ö.'nün tırnağında kadına ait DNA profili bulundu.
İstanbul'da yedinci kattan düşerek yaşamını yitiren öğretmen Hatice Biçmek'in ölümünde daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Beytullah Ö. tutuklandı.
"SABAH İŞE GİDERKEN GÖRDÜM" DEMİŞTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kartal'a bağlı Cevizli Mahallesi'nde Hatice Biçmek'in 9 Ekim 2024'te yedinci kattan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.
Tanık sıfatıyla bilgisine başvurulan Caner K., olayın meydana geldiği binanın karşısında ikamet ettiğini, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında maktulü yerde yatar vaziyette gördüğünü beyan etti.
Cumhuriyet savcısının olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine, Biçmek'in erkek arkadaşı Beytullah Ö. olay günü gözaltına alındı.
İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI
Şüpheli Beytullah Ö. emniyetteki ifadesinde, Biçmek'le yaklaşık bir buçuk sene önce tanıştıklarını, olay günü saat 22.00 sıralarında eve beraber geldiklerini, alkol aldıklarını, maktulün eski eşinin intihar ettiğini ve bu durumun psikolojisini bozduğunu anlattı.
Aralarında herhangi bir tartışma olmadığını ileri süren Beytullah Ö, sabah saatlerinde evden ayrıldığını, daha sonra ev sahibinin aramasıyla konuyu öğrendiğini savundu.
Beytullah Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TIRNAĞINDA KADININ DNA'SI BULUNDU
Soruşturmaya ilişkin çalışmalar kapsamında, şüpheli Beytullah Ö'nün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde maktule ait DNA profili tespit edildi.
Bunun üzerine şüpheliyi tekrar yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytullah Ö'yü 13 Ocak'ta Samsun'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.