DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Yunus Emre Tunçbilek’in cenazesinin karıştığı ortaya çıktı. Tunçbilek’in Adana’da defnedildiği belirlendi. Yunus Emre’nin cenazesi, Adana’daki mezardan çıkarılıp, İslahiye’de annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.

DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı - 1

Kahramanmaraş deprem felaketinin etkilediği şehirlerden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşamını yitiren Yunus Emre Tunçbilek’in cenazesinin karışıklık sonucu Adana’ya defnedildiği belirlendi.

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DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı - 2

İslahiye’de infaz koruma memuru olarak görev yapan Muhammed Tunçbilek'in eşi Ebru ve oğulları Yunus Emre ile Yusuf Tunçbilek, Çamlıca Mahallesi’nde depremde yıkılan Şehit Zafer Yılmaz Apartmanı’nın enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında çıkarılan Ebru Tunçbilek ile oğlu Yusuf’un cenazeleri, İslahiye Asri Mezarlığı’na defnedildi. Ancak, ailenin diğer çocuğu Yunus Emre'ye ise ulaşılamadı.

DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı - 3

6 AY SONRA DEFNEDİLDİ

Deprem sonrası oğlu Yunus Emre’nin cenazesine ulaşmak isteyen Muhammed Tunçbilek, DNA testi verip yasal süreci başlattı.

DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı - 4

Çalışmalarda Yunus Emre Tunçbilek’in cenazesinin, Adana’da polis memuru Mehmet Akif Yetişir olduğu düşüncesiyle bu kente defnedildiği belirlendi.

DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı - 5

Tespitin ardından Muhammed Tunçbilek’in talebiyle, Yunus Emre’nin cenazesi İslahiye’ye getirildi.

DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı - 6

Tunçbilek, İslahiye Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.

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