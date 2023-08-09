DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı

İslahiye’de infaz koruma memuru olarak görev yapan Muhammed Tunçbilek'in eşi Ebru ve oğulları Yunus Emre ile Yusuf Tunçbilek, Çamlıca Mahallesi’nde depremde yıkılan Şehit Zafer Yılmaz Apartmanı’nın enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında çıkarılan Ebru Tunçbilek ile oğlu Yusuf’un cenazeleri, İslahiye Asri Mezarlığı’na defnedildi. Ancak, ailenin diğer çocuğu Yunus Emre'ye ise ulaşılamadı.