DNA’lar karıştı, Yunus Emre’nin cenazesinin Adana’da defnedildiği ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Yunus Emre Tunçbilek’in cenazesinin karıştığı ortaya çıktı. Tunçbilek’in Adana’da defnedildiği belirlendi. Yunus Emre’nin cenazesi, Adana’daki mezardan çıkarılıp, İslahiye’de annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.
Kahramanmaraş deprem felaketinin etkilediği şehirlerden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşamını yitiren Yunus Emre Tunçbilek’in cenazesinin karışıklık sonucu Adana’ya defnedildiği belirlendi.