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Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama: Yaren Leylek geldi mi? Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ilgi çeken Yaren leyleğin, 14'üncü yılda da gelmesi heyecanla beklenirken sosyal medyada yapılan paylaşımlar soru işaretlerine neden olmuştu. "Yaren Leylek uzun göç yolculuğunu tamamladı ve Bursa Karacabey’e bağlı Eskikarağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına kondu" paylaşımları ardından ikilinin dostluğunu fotoğraflayan yaban hayat fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama geldi.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama: Yaren Leylek geldi mi? Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor - 1

Yıllardır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz ile yeniden göle açılacak. Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama: Yaren Leylek geldi mi? Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor - 2

Bundan 14 yıl önce, Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz’ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama: Yaren Leylek geldi mi? Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor - 3

YAREN LEYLEK GELDİ Mİ?

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alınıyor. İkilinin buluşmalarını fotoğraflayan Tüydeş, sosyal medyada yayılan iddialar ardından açıklama yaptı. Tüydeş, "Yaren’den hâlâ haber yok arkadaşlar. Bazı sayfalar tıklanma peşinde itibar etmeyiniz! " ifadelerini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama: Yaren Leylek geldi mi? Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor - 4

YAREN'İN YUVASI CANLI İZLENEBİLİYOR

Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayınla izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.comsitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

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