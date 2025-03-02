Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama: Yaren Leylek geldi mi? Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor

Yıllardır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz ile yeniden göle açılacak. Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.





