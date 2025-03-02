Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama: Yaren Leylek geldi mi? Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ilgi çeken Yaren leyleğin, 14'üncü yılda da gelmesi heyecanla beklenirken sosyal medyada yapılan paylaşımlar soru işaretlerine neden olmuştu. "Yaren Leylek uzun göç yolculuğunu tamamladı ve Bursa Karacabey’e bağlı Eskikarağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına kondu" paylaşımları ardından ikilinin dostluğunu fotoğraflayan yaban hayat fotoğrafçısı Alper Tüydeş'den açıklama geldi.
Yıllardır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz ile yeniden göle açılacak. Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.