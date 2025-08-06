Doğa harikası olarak biliniyor: Çöplerle kirletildi, bakımsız kaldı

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına ev sahipliği yapan ve doğa turizmiyle öne çıkan Karabük’ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu, çevreye atılan çöpler nedeniyle kirlenirken, bölgedeki yapıların bakımsız bırakıldığı gözlemlendi.

Doğa harikası olarak biliniyor: Çöplerle kirletildi, bakımsız kaldı - 1

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının içerisinde yer alan Şeker Kanyonu geçtiğimiz yıllarda iki kez sel afeti yaşamıştı.

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Doğa harikası olarak biliniyor: Çöplerle kirletildi, bakımsız kaldı - 2

Çalışmaların devam ettiği kanyon şimdi de çöp yığınları ve bakımsızlıkla dikkat çekiyor.
Almanya’dan tatil için memleketine gelen Abdullah İnam isimli gurbetçi, kanyon çevresindeki çevre kirliliğini cep telefonuyla kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Doğa harikası olarak biliniyor: Çöplerle kirletildi, bakımsız kaldı - 3


İnam, kanyonun doğa harikası olduğunu ancak yetkililerin ilgisiz kaldığını belirterek "Bu güzelliği bu hale getirenlere yazıklar olsun. Devletin, milletin vergileriyle yaptırılmış bir eserin bu halde bırakılması kabul edilemez" dedi.

Çevreye atılan cam şişeler, plastik atıklar ve kırık eşyaların orman yangınlarına davetiye çıkardığını vurgulayan İnam, kanyon çevresinde sokak hayvanlarının da aç ve susuz bırakıldığının altını çizdi.

Doğa harikası olarak biliniyor: Çöplerle kirletildi, bakımsız kaldı - 4


Yetkililerin ancak sosyal medyada gündem olduktan sonra temizlik yaptığını belirten İnam, asıl meselenin duyarsızlık olduğunu söyledi.

Öte yandan İnam, çocuklarıyla birlikte bu yıl da çevre temizliği yapmayı unutmadı.

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