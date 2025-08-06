Doğa harikası olarak biliniyor: Çöplerle kirletildi, bakımsız kaldı
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına ev sahipliği yapan ve doğa turizmiyle öne çıkan Karabük’ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu, çevreye atılan çöpler nedeniyle kirlenirken, bölgedeki yapıların bakımsız bırakıldığı gözlemlendi.
Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının içerisinde yer alan Şeker Kanyonu geçtiğimiz yıllarda iki kez sel afeti yaşamıştı.