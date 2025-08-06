Doğa harikası olarak biliniyor: Çöplerle kirletildi, bakımsız kaldı



İnam, kanyonun doğa harikası olduğunu ancak yetkililerin ilgisiz kaldığını belirterek "Bu güzelliği bu hale getirenlere yazıklar olsun. Devletin, milletin vergileriyle yaptırılmış bir eserin bu halde bırakılması kabul edilemez" dedi.



Çevreye atılan cam şişeler, plastik atıklar ve kırık eşyaların orman yangınlarına davetiye çıkardığını vurgulayan İnam, kanyon çevresinde sokak hayvanlarının da aç ve susuz bırakıldığının altını çizdi.



