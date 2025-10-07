Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı 2025: DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Kurumun bünyesinde çalışmak için 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog gibi birçok kadro için daha personel alımı yapılacak. Peki, 2025 DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?