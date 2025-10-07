Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı 2025: DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başvuru ilanının yayımlanmasıyla birlikte, başvuruda bulunacak olan adaylar şartları ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine bağlı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde görev almak isteyen kişiler için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Kurumun bünyesinde çalışmak için 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog gibi birçok kadro için daha personel alımı yapılacak. Peki, 2025 DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?