Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı 2025: DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başvuru ilanının yayımlanmasıyla birlikte, başvuruda bulunacak olan adaylar şartları ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine bağlı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde görev almak isteyen kişiler için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Kurumun bünyesinde çalışmak için 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog gibi birçok kadro için daha personel alımı yapılacak. Peki, 2025 DKMP başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?



ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurumun merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.



DKMP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7-17 Ekim döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilenlerden yazılı veya sözlü sınav olmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamayla ilan edilen ünvanların sayısı kadar asil adayla, asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

DKMP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



SONUÇLAR BAKANLIK SAYFASINDAN DUYURULACAK

Adayların yerleştirme sonuçları duyurusu, DKMP'nin internet adresi (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenilebilecek.

