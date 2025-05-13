Doğada kendi kendine yetişiyor, halk arasında "göbelek" deniliyor: "Altın bulsak bu kadar sevinmeyiz"
Mersin'de Toros Dağları'nın eteğinde kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların 'göbelek' adını verdiği kuzugöbeği mantarının bereketi yaşanıyor. "Altın bulsak belki bu kadar sevinmeyiz" diyen mantar tutkunları, bu aylarda etkili olan yağışların ardından kuzugöbeği mantarı toplayabilmek için 'ocak' adını verdikleri mekanları heyecanla geziyor.
Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan kuzugöbeği mantarında toplayıcıların heyecanı sürüyor. Ormanlık alanların yüksek kesimlerde yetişen ve Mersin yöresinde halk tarafından 'göbelek' adı verilen kuzugöbeği mantarını toplama işi, yağışlara göre nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs sonlarına kadar sürüyor.