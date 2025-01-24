Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor

Ispıt, hodan ve kaldırık otu olarak da bilinen hodangiller familyasından bir yıllık bitki türüdür. Beş dar yaprak üzerinde, beş üçgen sivri yaprakları ile mükemmel bir görünümü vardır. Pembe çiçeklere bazen rastlanmasına rağmen çiçekleri sıklıkla mavidir. Beyaz çiçekli türleri de yetiştirilmektedir.





