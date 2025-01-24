Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor
Karadeniz Bölgesi'nde doğada kendiliğinden yetişen hodan otu, halk arasında sağırdili, kaldırık otu, zılbıt, ıspıt isimleriyle de biliniyor. Özellikle Sinop ve Zonguldak'ta Mayıs ayının gelmesiyle birlikte toplanılan bu otun yemeği de yapılıyor. Geleneksel olarak kavurma, kızartma ve salatalarda kullanılır. Çiğ olarak da tüketilebilir. Peki, ıspıt otu nedir, nasıl yetişir ve tüketilir?
Karadeniz Bölgesi'nde yetişen ve yöresel mutfakta sıklıkla kullanılan Mayıs ayında toplanılan ve bu nedenle baharın habercisi olan ıspıt otu halk arasında pek çok farklı isimle anılıyor.