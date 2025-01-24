Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor

Karadeniz Bölgesi'nde doğada kendiliğinden yetişen hodan otu, halk arasında sağırdili, kaldırık otu, zılbıt, ıspıt isimleriyle de biliniyor. Özellikle Sinop ve Zonguldak'ta Mayıs ayının gelmesiyle birlikte toplanılan bu otun yemeği de yapılıyor. Geleneksel olarak kavurma, kızartma ve salatalarda kullanılır. Çiğ olarak da tüketilebilir. Peki, ıspıt otu nedir, nasıl yetişir ve tüketilir?

Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 1

Karadeniz Bölgesi'nde yetişen ve yöresel mutfakta sıklıkla kullanılan Mayıs ayında toplanılan ve bu nedenle baharın habercisi olan ıspıt otu halk arasında pek çok farklı isimle anılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 2

Halk arasında sağırdili, kaldırık otu, zılbıt isimleriyle de bilinan ıspıt otu, Mayıs ve Eylül ayları arasında pazar tezgahında yerini alıyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 3

Ispıt otu, doğada kendiliğinden zahmetsizce yetişiyor. Sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran zılbıtın eski çağlarda savaşa giden askerler de cesaret verdiği için kullanıldığı belirtiliyor.


Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 4

Ispıt, hodan ve kaldırık otu olarak da bilinen hodangiller familyasından bir yıllık bitki türüdür. Beş dar yaprak üzerinde, beş üçgen sivri yaprakları ile mükemmel bir görünümü vardır. Pembe çiçeklere bazen rastlanmasına rağmen çiçekleri sıklıkla mavidir. Beyaz çiçekli türleri de yetiştirilmektedir.


Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 5

Ispıt otunun anavatanı Suriye'dir. Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Anadolu'da yayılış yapmasına karşın Akdeniz rejyonundada doğallaşmıştır.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 6

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Galdirik bitkisi coğrafi sınırda “kaldirik”, “ıspıt”, “hodan” ve “balık otu” isimleriyle anıldığı için Ordu Galdirik Kavurması kaldirik, ıspıt, hodan veya balık otu kavurması olarak da bilinir. Galdirik bitkisi, kendiliğinden yetişir ve mayıs eylül ayları arasında toplanır.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 7

TOPLAMASI ZAHMETLİ

Toplaması oldukça zahmetli olan ıspıt otu, bahçe ve dere kenarlarında yetişiyor. Ispıt otu, 24 saatte toplanıyor.

Bugün tohumundan yağ elde etmek için ticari amaçlı tarımı yapılsa da mutfak ve tıbbi kullanım içinde ekimi yapılır. Tohumundan elde edilen yağı gamma linolenik asit kaynağıdır.

Ispıt'tan taze sebze veya kuru ot olarak faydalanılır. Çoğunlukla salatalarda veya garnitür olarak tercih edilir.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 8

ISPANAK GİBİ TÜKETİLEBİLİR

Kaldirik otunu isterseniz yaş, isterseniz mutfaklarda ve tıbbi tedavilerde doğal ilaç olarak kullanabilirsiniz. Genellikle ticari amaç olarak kullanılan bu otu aktarlardan yağ olarakta alabilirsiniz. Kaldirik otu tazeyken ıspanak gibi pişirilip tüketilebilen bir bitkidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, pişirilmeden önce mutlaka sirkeli suya batırılması ve ardından bol suyla yıkanmasıdır.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, 2 ilin vazgeçilmezi: Baharın habercisi 5 farklı isimle anılıyor - 9

FAYDASI VAR MI?

Kaldirik otu, içerdiği zengin vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkilere sahiptir. Düzenli tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sindirim sağlığını desteklemeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

ISPIT OTU NASIL YENİR?

Bugün tohumundan yağ elde etmek için ticari amaçlı tarımı yapılsa da mutfak ve tıbbi kullanım içinde ekimi yapılır. Tohumundan elde edilen yağı gamma linolenik asit kaynağıdır.

Ispıt'tan taze sebze veya kuru ot olarak faydalanılır. Çoğunlukla salatalarda veya garnitür olarak tercih edilir.

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