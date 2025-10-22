Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kentin simge lezzeti

Tarihi Tahmis Kahvesi işletme sahibi olan Mehmet Hilmi Bağcı, "Kahve, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olarak sofralardaki yerini alıyor. Özellikle Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden biri olan menengiç kahvesi, doğal yapısıyla adeta bir antibiyotik etkisi oluşturuyor. Gelen misafirlere özellikle menengiç kahvesi ikram ediliyor. Menengiç kahvesinin yanı sıra Zahter çayı da oldukça rağbet görüyor. Faydalarıyla bilinen Zahter çayı, kış aylarında hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak tercih ediliyor. Bu dönemde hava çok güzel oluyor, tam gezme zamanı. Yediğiniz, içtiğiniz her şeyin tadı ayrı güzel" dedi.