Doğada kendiliğinden yetişiyor: Kentin simge lezzeti
Gaziantep'in köklü lezzetlerinden biri olan ve Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alarak tescillenen menengiç kahvesi, kente gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
Gaziantep'te asırlardır Tahmis Kahvesi'nde satılan menengiç kahvesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Antep fıstığının aşılanmamış haliyle doğada kendiliğinden yetişen menengiç, kavrulup dövülerek kahve haline getiriliyor ve genellikle sütle hazırlanarak misafirlere ikram ediliyor.