Doğada kendiliğinden yetişiyor: Tek tek topladı, 557 bin lira ceza kesildi
Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi, bitkiyi toplayan şüpheliye ise 557 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin Çemişgezek ilçesi Anıl köyü kırsalında koruma altındaki bitkiyi topladığı ve araçla bölgeden kaçtıkları yönünde ihbarı üzerine harekete geçti.