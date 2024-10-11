Doğada toplanması yasak: Kastamonu'da 12 dekar alanda dikim başladı

Kastamonu'daki salep üretimi ile ilgili bilgi veren Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Salep, ülkemizde genellikle doğada yetiştirilen bir üründür. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımızdan izinli olmak şartıyla yetiştiriciliği de yapılmaya çalışılan bir ürün. Salep gıda sanayisinde genellikle yapıştırıcı olarak kullanılan bir üründür ama dondurma yapımında da mutlaka olması gereken bir ürün. Salep aynı zamanda kış mevsiminde insanların zevkle tüketebileceği içeceklerin başında gelen önemli bir ürün. Ülkemizde, salep ihtiyacı hem ülke içerisinde karşılanmakta hem de yurtdışından ithalat yoluyla salep ihtiyacı giderilmektedir. Doğada salep çok yaygın, özellikle Batı Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere, Kahramanmaraş ve Isparta bölgesinde de genellikle doğada çok yaygın olarak bulunmaktadır. Son zamanlarda artık yetiştiriciliği de yapılmaya çalışılan bir ürün. Doğadaki gibi salebin yetiştiriciliği kolay değil. Doğada toplanması yasak, belli şartlara bağlı bir ürün. En azından endemik bir bitki olduğundan ötürü toplanması yasak olan bir ürün. Bu sebeple yetiştiriciliği konusunda son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklediği hem de farklı projeler sayesinde desteklenen bir ürün. Özellikle Tıbbi Aromatik Bitkilerin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için başı çeken ürünlerden bir tanesi oluyor. Ülkemiz için şu anda en dikkat çekici bir ürün. Yetiştiriciliği bir o kadarda zahmetli bir ürün, bir o kadarda denenmesi gereken bir ürün. Çünkü yetiştiriciliğiyle ilgili çok farklı yöntemler ve metotlar denenmekte. Bunların hepsinde de maalesef henüz standart bir ölçü oluşturulamadı. Biraz uzun süre denenmesi gereken bir ürün. En ideal şartlarının yetiştiricisi tarafından mutlaka kendi toprağında oluşturulması gerekiyor. Bu da birkaç yılı bulabiliyor. Bu yüzden küçük alanlardan başlanılarak büyümeye doğru gidilme metodu uygulanıyor” dedi.