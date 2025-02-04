Doğada zor bulunuyor, gramı dolar üzerinden işlem görüyor: Gelen siparişlere yetişemiyor
Bayburt'un tek değerli taş işlemecisi olan Bayram İpek isimli vatandaş, 20 metrekare atölyesinde doğada zor bulunan, çıkarılması güç olan, gramı dolar üzerinden işlem gören Bayburt kehribarını özenle işliyor. Binbir emekle kehribarı işleyen zanaatkar İpek, kehribardan tespih, takı ve süs eşyaları yapıyor.
Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar, uzun yıllarca Bayburt'ta köy halkı tarafından çıra olarak yakılmış, yakıt olarak kullanılmıştı. Gramı dolar üzerinden satılan, değeri altınla yarışan kehribar, kentin tek değerli taş işlemecisi Bayram İpek'in ellerinde şekillenerek kolye, yüzük, tespih ve farklı süs eşyalarına dönüştürülüyor. 20 metrekare alana sahip atölyesinde ince işçilik gerektiren kehribarı birçok işlemden geçiren İpek, ortaya koyduğu ürünlerle göz dolduruyor.