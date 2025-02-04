Doğada zor bulunuyor, gramı dolar üzerinden işlem görüyor: Gelen siparişlere yetişemiyor

BAYRAM'DAN SONRA İŞİ YAPACAK KİMSE YOK

Kentteki tek değerli taş işlemecisi olduğunu dile getiren İpek, bu işi kendisinden sonra belki oğlunun yapacağını o da yapmazsa, kimsenin yapmayacağını söyledi. Bu işin zahmetli olduğunu, sabır gerektiğini vurgulayan İpek, 12 yaşındaki oğlunun taş işlemeciliğine merak saldığını belirterek, "Atölyemiz Bayburt'ta, 20 metrekare bir alan. Bayburt'ta bu işi yapan, kehribarı işleyen tek kişi benim. 12 yaşındaki oğlum da merak saldı, gelip taşları inceliyor, soruyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zannediyorum ondan başka kimse bu işi yapmayacak. Bayburt taşı zor bir taş işlemesi de, işçiliği de zor ama işlendikten sonra güzel takılara dönüştürülebiliyor. Evvelden köylüler bunu çıra olarak yakıyordu, şimdi biz takıya çevirdik" diyerek konuştu.



