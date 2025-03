Ademoğlu, fırsat bulduğu her an doğada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Heykel yapayım diye başlamadı olay. Gittiğim her yerde bitkiler beni büyülediği için işte bir tohumu alıyorum cebime koyuyorum, başka bir yerden başka bir tohum, yaprak parçası alıyorum. Bir süre sonra onları bir araya getirme isteği oluşmaya başladı. Küçük küçük parçalar yapmaya başladım. Tabii ilk sıralar bu kadar profesyonel yapamıyordum. Yaptıkça benim için meditatif bir sürecin geliştiğini fark ettim. Doğadayken bitkilere dokunup onları nasıl inceliyorsam heykel yaparken de aynı şekilde. Benim için başka dünyanın kapıları açılmaya başladı. O yüzden buradan asla vazgeçemiyorum, burası benim iyileştiğim yer."