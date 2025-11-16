Doğal antibiyotik özelliği taşıyor: Bir kaşığı bağışıklık sistemini baştan aşağı yeniliyor
16.11.2025 11:44
İHA
Gaziantep'te içerisindeki malzemeler sayesinde doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyran, soğuk algınlığı ve gribin doğal ilacı olarak tercih ediliyor.
Gaziantep mutfağının en sevilen ve tescillenmiş lezzetlerinden biri olan beyran, havaların soğumaya başladığı bu günlerde vatandaşların tercihi oluyor. Grip ve nezle olanlar için takviye gıda özelliği taşıyan beyran, sıcak yaz günlerinin geride kalması ve havaların soğumasıyla birlikte şifa depolamak isteyen vatandaşların tercih ettiği lezzetler arasında ilk sırada yer alıyor.
DOĞAL ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ TAŞIYOR
Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan, içeriğinde kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlar barındıran beyran, özellikle soğuk havalarda tüketildiğinde hastalıklara karşı etkili bir koruma sağladığı için grip ve nezle olan beyran içmek için soluğu lokantalarda alıyor.
Vatandaşlar, gastronomi şehri Gaziantep'te daha çok sonbahar ve kış aylarında tüketilen yemeklerin başında gelen beyranı içerek kış hastalıklarından korunmaya çalışıyor. "Türkiye'nin yemek başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan beyrana bol limon sıkarak ve acı pul biber atarak içen vatandaşlar, beyran içtikten sonra terliyor.
SOĞUK HAVALARDA ÇOK TÜKETİLİYOR
Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinen beyranın sonbahar ve kış aylarında Gaziantep'te en çok tüketilen yemekler arasında yer aldığını belirten beyran ustası Ali Saydut, beyranın içerisindeki sarımsak ve özel et suyu ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan baharatların soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarına çok iyi geldiğini söyledi.
Beyranın Gaziantep'in en özel lezzetlerinden biri olduğunu belirten Saydut, "Beyran, bey ve padişah yemeği olarak bilinir. Yüzyıllardır sultanların yemeği olarak bilinir. Oradan halkın sofrasına inmiştir. Beyranı kuzu etiyle yaparız. Eti önceden haşlarız, kefini alırız. 10-12 saat kadar kısık ateşte kaynatırız. Etler birbirinden ayrılana kadar güzelce pişer. Sabah biz bunları ayıklarız. Servise hazır hale getiririz.
ŞİFA NİYETİNE TÜKETİLİYOR
İçerisinde pirinç var, kuzu eti var, sarımsak, pul biber, karabiber var. Biz beyranı kış aylarında daha çok tüketiriz. Hasta olduğumuzda, grip ve nezle olduğumuzda beyran yeriz ve beyran bu aylarda daha çok tüketiliyor. Doktordan önce beyrancıya gidilir. Zaten et protein ve sarımsak antibiyotik olarak bilinir. Beyran bunların karışımıyla yapılır ve şifa niyetine yenilir" dedi.