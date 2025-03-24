Doğal antioksidan: Üzüm çekirdeği tozu ve yoğurttan elde ediliyor

Karışımın faydaları noktasına dikkat çeken Çebiç, "Biz bu karışımı yaparken ana maddemiz yoğurdun içerisine üzümün çekirdeği, polen, chia tohumu ile güzel bir karışım yaptık. Bu neye iyi gelmektedir; bu tok tutucu özelliği sayesinde oruç tutanların, spor yapanların, koşuşturmalı iş hayatı yaşayanların, okula giden çocukların gün içerisindeki zindeliğine ve hareketliliğine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirerek aynı zamanda tam bir metabolizma çalıştırıcı karışım oluyor. Özellikle diyet yapanlara mutlaka ev yapımı yoğurt ve chia tohumunu tavsiye ediyorum. Bunu bir de polen ve üzüm çekirdeğiyle renklendirdiği zaman çok doğal, sağlıklı bir besin elde edilmiş oluyor. Bu karışımın sahurda çok fazla tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü gün içerisindeki vücudun susuz kalması, özellikle oruç tutanlarda gün içerisindeki halsizlik, bitkinliğe çok iyi geliyor. Polen, yoğurt, üzüm çekirdeği ve chia tohumu mükemmel bir antioksidan özelliğe sahip olmasıyla birlikte bununla hem bağışıklığı güçlendirir hem de vücudun ödem atmasına katkı sağlar" diye konuştu.