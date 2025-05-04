Doğal bağışıklık güçlendirici: Vücut direncini artırmak isteyen soluğu aktarda alıyor
Eskişehir'de hava durumunun değişkenliği nedeniyle hastalanan vatandaşlar, bağışıklıklarını güçlendirmek için aktarların yolunu tutuyor.
Eskişehir'de hava durumunun sürekli değişken olması sebebiyle hastalanan vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyorlar. Uzun yıllardır esnaflık yapan Metin Ağılönü, insanların bu durumdan etkilenmemek için vücut dirençlerini arttırmalarını gerektiğini belirtirken, kullanılan bitkisel ürünlerin tavsiye edilen dozların üstünde kullanılmaması gerektiğini söyledi.