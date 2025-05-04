Doğal bağışıklık güçlendirici: Vücut direncini artırmak isteyen soluğu aktarda alıyor

Bitkisel tedavilerde aşırı dozda, yani tavsiye edilenin dışında kullanırsanız metabolizmanızı bozarsınız. Bu da demek oluyor ki, aktardaki arkadaşların söylediği miktarda kullanırlarsa hem bilinçli kullanmış olurlar hem de vücutlarına zarar vermemiş olurlar. Örneğin, biz diyoruz ki sabah akşam bir tatlı kaşığı kadar macun tüketiniz. Eğer bir kişi bunu bir çorba kaşığı kadar kullanırsa ne olur? Metabolizması bozulur, vücuduna zarar verir. Bunu bir ilaç gibi düşünün. İlaç için ne deniyor? Sabah bir tane alacaksınız. Siz tutup üç beş tane ilacı bir anda alırsanız ne olur? Dengeniz bozulur.