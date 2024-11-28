Doğal kanser ilacı: 7 bin 500 yıldır sayısız hastalığa çare dağıtıyor! Kışın tüketildiğinde faydaları katlanıyor
Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, alkol tüketimi, hava kirliliği ve genetik başta olmak üzere pek çok faktör, kansere yakalanma riskini artırabilir. Uzmanlar, beslenme şeklinde yapılabilecek belirli değişikliklerle kanser riskinin azaltılabileceğini belirtiyor.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini, çok sayıda hastalığı önlediği gibi kanseri de önleyebilir. Yaban mersininin özellikle karaciğer, kolon ve rahim kanserine karşı etkili olduğu bilinir. Bitkide, pterostilben ve ellagic asit gibi kansere karşı koruyucu içerikler bulunur.