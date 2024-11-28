Doğal kanser ilacı: 7 bin 500 yıldır sayısız hastalığa çare dağıtıyor! Kışın tüketildiğinde faydaları katlanıyor

BAL KABAĞI

Bal kabağında bulunan yüksek seviyelerde beta karoten gibi antioksidanlar, akciğer veya prostat kanseri gibi belirli kanser türlerine karşı koruma sağlar.

Türkiye'de en çok Akdeniz ve Marmara gibi ılıman bölgelerde yetişen bal kabağının özellikle kasım ve aralık aylarında tüketilmesi önerilir. 7 bin 500 yıl önce keşfedildiği bilinen bal kabağı, bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra göz ve cilt sağlığını da iyileştirebilir.