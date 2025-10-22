Doğal sit alanı ilan edilen Takoran Vadisi, turizmin yeni gözdesi oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan ve "saklı cennet" olarak anılan Takoran Vadisi, sonbahar mevsimiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Doğal sit alanı ilan edilen Takoran Vadisi, turizmin yeni gözdesi oldu - 1

Doğal güzellikleri, kanyonları, mağaraları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Takoran Vadisi, geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Balıklıgöl ile birlikte "Doğal Sit Alanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi.

Doğal sit alanı ilan edilen Takoran Vadisi, turizmin yeni gözdesi oldu - 2

Sonbaharın etkileyici renklerine bürünen vadide ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, bölgeye bu kez Erasmus projesi kapsamında Almanya'dan Diyarbakır'a gelen 40 kişilik öğrenci ve öğretmen kafilesi konuk oldu. Kafile, tekne turuna katılarak vadinin doğal güzelliklerini keşfetti, bol bol fotoğraf çekti.

Doğal sit alanı ilan edilen Takoran Vadisi, turizmin yeni gözdesi oldu - 3

Siverek Sivil Derneği Başkanı Ferit Akçalı ise Takoran Vadisi'nin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü vurguladı.

