Doğal sit alanı ilan edilen Takoran Vadisi, turizmin yeni gözdesi oldu

Doğal güzellikleri, kanyonları, mağaraları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Takoran Vadisi, geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Balıklıgöl ile birlikte "Doğal Sit Alanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi.



