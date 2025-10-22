Doğal sit alanı ilan edilen Takoran Vadisi, turizmin yeni gözdesi oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan ve "saklı cennet" olarak anılan Takoran Vadisi, sonbahar mevsimiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Doğal güzellikleri, kanyonları, mağaraları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Takoran Vadisi, geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Balıklıgöl ile birlikte "Doğal Sit Alanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi.