Doğal üretimin simgesi: 300 yıllık ama hala çarklarını döndürüyor

Osmanlı döneminden bugüne uzanan bu tarihi yapıyı işleten Sabri Yılmaz, su değirmenini babasından devraldığını belirterek "Bu değirmen yaklaşık üç asırdır ayakta. Biz de elimizden geldiğince ayakta tutmaya çalışıyoruz. Tahılımızı suyun gücüyle öğütüp geçimimizi sağlıyoruz. Hem doğal hem de ata yadigarı bir yöntemle üretim yapıyoruz" dedi.