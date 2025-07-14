Doğal yöntemlerle yetişiyor, hasadı başladı: Çevre illerde büyük ilgi görüyor

"HER ŞEY DOĞAL "

Semra Şaylan, sabah erken saatlerde başlattıkları hasadı akşama kadar sürdürdüklerini belirterek, "Hayvan gübresi ve yeraltı kaynak suyu ile beslenen fasulyelerimiz uzun, çıtır ve çok lezzetli oluyor. Yayla havası da bu lezzeti tamamlıyor. Her şeyimiz tamamen doğal ve organik. Bu da ürünümüze büyük talep getiriyor. Kasım ayında havalar soğuyana kadar fasulye hasadımız devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 tona yakın yaş fasulye hasadı yapmayı hedefliyorum. Kuru fasulye içinde üretim yaptığımız ayrı bir tarlamız daha var." dedi.



