Doğal yöntemlerle yetişiyor, hasadı başladı: Çevre illerde büyük ilgi görüyor
Denizli’nin Çameli ilçesinde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen meşhur Çameli sırık fasulyesinin hasadına başlandı. Güvercin gübresiyle beslenen ve doğal kaynak suyu ile sulanan fasulye, çevre illerde büyük ilgi görüyor.
Meşhur Çameli fasulyesi, bölgenin coğrafi işaretiyle birlikte Türkiye genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki üretici Semra Şaylan, yaklaşık 10 yıldır üç dönümlük arazisinde coğrafi işaretli meşhur Çameli sırık fasulyesi üretimi yapıyor.
Doğal kaynak suyu ve kendi beslediği 150-200 güvercinden elde ettiği gübreyle organik tarım yapan Şaylan, bu yılki taze fasulye hasadına başladı. 23 Nisan’da ekilen dün ilk hasadı yapılan sırık fasulyenin, tamamen organik üretildiğini suni gübre kullanmadıklarını söyledi.