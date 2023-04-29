"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde, konutlarda doğalgaz ile ilgili 2 müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedelinin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Öte yandan konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağının açıklanmasıyla birlikte, doğalgazın ne zaman, bu ay mı ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, doğalgaz bu ay ücretsiz mi, ne zaman ücretsiz olacak? Doğalgaz faturası ne zaman bedava?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesiyle ilgili açıklamaları;
"Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.
Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.
Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.
İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.
Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum.
Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.
Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak.
Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.
Konutlarda doğalgaz tüketim bedelinin ne zaman bedava olacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Nisan'da "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde yaptığı açıklamaların ardından merak ediliyor.
Buna göre; Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda doğalgaz tüketim bedeli alınmayacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak.
Örneğin bir gün önce yani 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.