DOĞALGAZ DESTEĞİ: Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Aylık doğalgaz desteği ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "doğalgaz desteği" açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Peki, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ: Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Aylık doğalgaz desteği ne kadar? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından doğalgaz desteğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, doğalgaz desteği başvurusu hakkında bilgiler...

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DOĞALGAZ DESTEĞİ: Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Aylık doğalgaz desteği ne kadar? - 2

BAKANLIKTAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

DOĞALGAZ DESTEĞİ: Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Aylık doğalgaz desteği ne kadar? - 3

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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DOĞALGAZ DESTEĞİ: Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Aylık doğalgaz desteği ne kadar? - 4

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

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