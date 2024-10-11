Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı
Türkiye'de 8 aylık dönemde sıcaklık ortalaması 16,8 olarak ölçüldü. 2024 yılı, 1971'den beri en sıcak yıl olurken 136 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı. Ocak-ağustos döneminde toplam 900 ekstrem doğa olayı yaşanırken en düşük sıcaklık 31 Ocak 2024'te eksi 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 20 Haziran 2024'te 47,8 derece olarak Ceylanpınar'da ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye 2024 Yılı Erken İklim Değerlendirmesi verilerine göre Türkiye'de 2024 yılı 8 aylık sıcaklık ortalaması 16,8 derece ölçüldü.
Bu değer 14,5 derece olan 1991-2020 normalinin 2,3 derece üzerinde kaydedildi. Bu sonuçla 2024 yılı, 1971'den bu yana gerçekleşen en sıcak yıl oldu.