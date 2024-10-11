Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı

YAĞIŞLARDA TERS EĞİLİM

Ocak-ağustos ortalama alansal yağışı, 2024 yılında 348,8 mm ölçüldü.

Bu değer, 1991-2020 normali olan 365 mm'nin yüzde 4 altında gerçekleşti. Aynı dönemde, Türkiye'de çeşitli bölgelerdeki yağış seviyeleri uzun vadeli ortalamalarla karşılaştırıldığında önemli değişkenlik gösterdi. Özellikle Ege Bölgesi, Doğu Marmara, Batı Trakya, Batı Karadeniz ve Konya, Kastamonu, Çankırı, Samsun, Amasya ve Malatya gibi alanlar dahil olmak üzere Orta Anadolu'nun batı kesimleri, normal seviyelere kıyasla yüzde 20'yi aşan azalmayla belirgin yağış düşüşü yaşadı.

Van Gölü'nün güney kesimlerinde ve Giresun çevresinde, yağış seviyelerinin yüzde 40'tan fazla artmasıyla ters eğilim gözlendi. 2024 yılında aylık toplam yağış miktarı şubat, nisan ve haziran aylarında normalin altında kalırken ocak, mart, mayıs ve temmuz aylarında normalin üzerinde oldu.