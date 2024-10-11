Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı

Türkiye'de 8 aylık dönemde sıcaklık ortalaması 16,8 olarak ölçüldü. 2024 yılı, 1971'den beri en sıcak yıl olurken 136 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı. Ocak-ağustos döneminde toplam 900 ekstrem doğa olayı yaşanırken en düşük sıcaklık 31 Ocak 2024'te eksi 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 20 Haziran 2024'te 47,8 derece olarak Ceylanpınar'da ölçüldü.

Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye 2024 Yılı Erken İklim Değerlendirmesi verilerine göre Türkiye'de 2024 yılı 8 aylık sıcaklık ortalaması 16,8 derece ölçüldü.

Bu değer 14,5 derece olan 1991-2020 normalinin 2,3 derece üzerinde kaydedildi. Bu sonuçla 2024 yılı, 1971'den bu yana gerçekleşen en sıcak yıl oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı - 2

136 MERKEZDE MAKSİMUM SICAKLIK REKORU

2024 yılı mayıs ayı ortalama sıcaklıkları uzun yıllar ortalama sıcaklıklarının altında, diğer aylarda ise üzerinde gerçekleşti.

2024 yılı 8 aylık ortalama sıcaklık sapması en fazla nisan ayında 4,3 derece oldu. 2024 yılı kış, ilkbahar ve yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı, 1991-2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar mevsimlik ortalama sıcaklıklarının üzerinde gerçekleşti.

Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı - 3

2024 yılı ilkbahar mevsimi sıcaklık farkları normalinin 1,8 derece, 2024 yılı kış mevsimi sıcaklık farkları normalinin 3,3 derece, yaz mevsimi sıcaklık farkları 2,1 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı ocak ağustos dönemi aylık sıcaklıklarda en düşük sıcaklık 31 Ocak 2024'te eksi 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 20 Haziran 2024'te 47,8 derece olarak Ceylanpınar'da ölçüldü.

136 istasyon kendi aylık maksimum sıcaklık rekorlarını kırdı.

Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı - 4

YAĞIŞLARDA TERS EĞİLİM

Ocak-ağustos ortalama alansal yağışı, 2024 yılında 348,8 mm ölçüldü.

Bu değer, 1991-2020 normali olan 365 mm'nin yüzde 4 altında gerçekleşti. Aynı dönemde, Türkiye'de çeşitli bölgelerdeki yağış seviyeleri uzun vadeli ortalamalarla karşılaştırıldığında önemli değişkenlik gösterdi. Özellikle Ege Bölgesi, Doğu Marmara, Batı Trakya, Batı Karadeniz ve Konya, Kastamonu, Çankırı, Samsun, Amasya ve Malatya gibi alanlar dahil olmak üzere Orta Anadolu'nun batı kesimleri, normal seviyelere kıyasla yüzde 20'yi aşan azalmayla belirgin yağış düşüşü yaşadı.

Van Gölü'nün güney kesimlerinde ve Giresun çevresinde, yağış seviyelerinin yüzde 40'tan fazla artmasıyla ters eğilim gözlendi. 2024 yılında aylık toplam yağış miktarı şubat, nisan ve haziran aylarında normalin altında kalırken ocak, mart, mayıs ve temmuz aylarında normalin üzerinde oldu.

Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı - 5

EN FAZLA ZARAR VERENLER YÜZDE 36 İLE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL

Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ekstrem olay sayısı, 900'e ulaştı.

En fazla zarar veren olaylar, yüzde 36 ile şiddetli yağış ve sel, yüzde 22 ile dolu, yüzde 19 ile fırtına, yüzde 8 ile yıldırım düşmesi, yüzde 6 ile kar, yüzde 3 ile heyelan, yüzde 2 ile hortum ve yüzde 2 ile don oldu.

Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı - 6

Çığ, orman yangını, sis, kum fırtınası gibi ekstrem olayların toplamda payı yüzde 1 veya daha az oranda yer aldı.

Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı - 7

15-18 Ağustos'ta İzmir'deki orman yangını, 12 Şubat'ta Antalya'daki şiddetli yağış ve sel, 5 Temmuz Amasra'daki yıldırım düşmesi, 2024'ün en önemli ekstrem olayları olarak kayıtlara geçti.

Doğanın dengesi bozuldu: 53 yıl sonra en sıcak yıl ve 900 ekstrem doğa olayı yaşandı - 8
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