Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor
Sinop'ta 'süper meyve' olarak bilinen aronya meyvesi hasadı yapıldı. Aronya sağlığa olan faydalarıyla bilinen bir meyve. Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini alan aronya meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan oranıyla dikkat çekiyor
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve İl Genel Meclis Üyesi Demirhan Demirkol ile birlikte Demirci Köyü'nde, Mustafa Mertöz'ün 2019 yılından bu yana üreticiliğini yaptığı aronya bahçesini ziyaret etti.