Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor

Sinop'ta 'süper meyve' olarak bilinen aronya meyvesi hasadı yapıldı. Aronya sağlığa olan faydalarıyla bilinen bir meyve. Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini alan aronya meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan oranıyla dikkat çekiyor

Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor - 1

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve İl Genel Meclis Üyesi Demirhan Demirkol ile birlikte Demirci Köyü'nde, Mustafa Mertöz'ün 2019 yılından bu yana üreticiliğini yaptığı aronya bahçesini ziyaret etti.


Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor - 2

Vali Özarslan, antioksidan bakımından zengin aronya üretiminin gıda ve sağlık sektöründe artan önemine dikkat çekerek, bu üretimin hem üreticimize ekonomik katkı sağladığını hem de Sinop tarımının çeşitliliğine değer kattığını ifade etti. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.


Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor - 3

YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini alan aronya meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan oranıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla öne çıktığını belirtiyor.


Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor - 4

C, E VİTAMİNİ ZENGİNİ; KALP DOSTU

Aronya, C vitamini, E vitamini ve polifenol açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor - 5

Ayrıca, düzenli tüketiminin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu, kan basıncını dengeleyebildiği ve kolesterol seviyelerini iyileştirebildiği biliniyor.

Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor - 6


Uzmanlar, aronyayı taze olarak tüketmenin yanı sıra meyve suyu, reçel veya kurutulmuş şekilde de değerlendirebileceğini söylüyor. Ancak aşırı tüketimden kaçınılması gerektiği, herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin ise doktor kontrolünde tüketim sağlaması gerektiği vurgulanıyor.


Doğanın en güçlü antioksidanı: Herkes ona "süper meyve" diyor - 7

Uzmanlar günlük beslenmeye küçük miktarlarda aronya eklemenin, uzun vadede sağlığa birçok fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

